"اگر عام انتخابات نہیں کرانے تو پھر رمضان کے فوری بعد یہ کام کردیں" اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال نے تجویز دے دی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کراچی کنگز اور نجی ٹی وی اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال نے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے فوری بعد ایک اور پی ایس ایل کرادیا جائے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں سلمان اقبال نے کہا ان کے خیال میں رمضان کے فوری بعد ایک اور پی ایس ایل کرادینا چاہیے کیونکہ لوگوں کو سیاست کے بارے میں بات کرنے سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ذہن کسی اور کام میں لگادیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ایس ایل نہیں کراسکتے تو پھر فوری طور پر عام انتخابات کرادیے جائیں، موجودہ حالات سے انہی دو طریقوں سے باہر نکلا جاسکتا ہے۔

I think we should have another PSL immediately after Ramadan . That’s the only way people will stop thinking about politics ;). Divert there minds . Or have #generalelections . Simple two point solution.