فِن ٹیک اسٹارٹ اپس کیلئے عالمی جدت طراز مقابلے

لاہور(پ ر) (VEI) Visa Everywhere Initiative کے2023 ایڈیشن، ایک عالمی اوپن انوویشن مقابلہ،جس میں اسٹارٹ اپس کل کے ادائیگی اور تجارت کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے اپنے جدت طراز سلوشنز پیش کرتے ہیں،کے لیے اب پاکستان میں درخواستیں کھل گئی ہیں۔VEI فاتحین مالی انعامات کے علاوہ بینکنگ،مرچنٹ،VC اور گورنمٹ سیکٹرز میں Visa کے وسیع پارٹنرز نیٹ ورکس تک رسائی اور ایکسپوژر حاصل کرتے ہیں۔ان فاتحین کو دنیا کے ایک انتہائی قابل بھروسہ اور گرانقدر برانڈ کی طرف سے تسلیم کیے جانے کا فائدہ بھی حاصل ہو تا ہے۔سان فرانسسکو میں ہو گا۔وسطی اور مشرقی یورپ،مشرق وسطیٰ اور افریقا(CEMEA) فائنلز27 جولائی کو ایک ممتاز آن لائن پبلشرTechCrunch پر لائیو اسٹریم کیے جائیں گے،جس کا محور ٹیک انڈسٹری اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے۔CEMEA علاقائی مقابلے جیتنے والا اسٹارٹ اپ گلوبل finale میں شریک ہو گا،جو 19 ستمبر کو TechCrunc Disrupt Visa کا VEI CEMEA اس سال پہلی بار رسک اینڈ سیکیورٹی ڈومین ایوارڈ متعارف کر رہا ہے جوRisk Excellenc or 'FIIRE' میں جدت طرازی کرنے والے فِن ٹیکس کو دیا جائے گا۔Visa اس اسپیشل ایڈیشن کے ذریعے Emirates NBD کی شراکت سے دیگر کے علاوہ فراڈ مینجمنٹ،سائبر سیکیورٹی اور کریڈٹ رسک میں کام کرنے والے گلوبل فِن ٹیک پلیئرز کو تلاش کر رہا ہے۔Visa اور Emirates NBD کے نمائندوں کی طرف سے مشترکہ جائزے کے بعد جیتنے والے فِن ٹیک کو25,000 امریکی ڈالر اور اس علاقے کے ممتاز بینگ گروپ NBD MENAT (مڈل ایسٹ،نارتھ افریقہ، ترکی)کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ Visa کے کنٹری مینجر برائے پاکستان عمر خان نے کہا کہ" Visa Everywhere Initiative ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو فِن ٹیکس اور کاروباری اداروں کو پیمنٹس اور کامرس کی دنیا میں انتہائی اہم اور متاثر کن سلوشنز دکھانے کا اختیار دیتا ہے۔ان فِن ٹیکس میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان کے جدت طراز سلوشنز میں ان مارکیٹوں کو وسیع سماجی فوائد پیش کرنے کی صلاحیت ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں۔

خاص طور پر جب ان لوگوں کو مالی خدمات فراہم کرنا ہوں جن کے پاس روائتی طور پر کم سہولتیں ہیں۔Visa میں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل معیشت مساوی اور ہمہ گیر افزائش کو آگے بڑھاتی ہے اورVEI اس میدان میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے جدت طرازوں کی مدد کا ایک اہم طریقہ ہے"۔