علی ظفر نے کک باکسر آغا کلیم سے کیا وعدہ پورا کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے معروف گلوکار علی ظفر نے باکسر آغا کلیم سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں باکسنگ چیمپیئن آغا کلیم ٹوئٹر پر اپنی ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں انہیں چائے کے ہوٹل پر پراٹھے بناتے دیکھا گیا تھا، اس ویڈیو کے ساتھ آغا کلیم نے درخواست کی تھی کہ "حکومت انہیں مالی مدد فراہم کرے تاکہ وہ ملک کیلئے غیر ملکی مقابلوں میں حصہ لے سکیں"۔

We must value our national heroes, especially those who've brought us international pride, and never abandon them. The sports mafias that hold back such talent should be eradicated. I will support him financially.

He should return to the ring and fight again, and I'll train with… https://t.co/wVbr6SPS2H