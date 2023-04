ایک نظام کے دوسرے نظام کے ساتھ ٹکراﺅ کے بھیانک خواب،وہ ایسے سچ بولتا تھا جیسے پرندہ اپنی آبائی زبان بولتا ہو، دوسرے کی نہ سنتا ہو ایک نظام کے دوسرے نظام کے ساتھ ٹکراﺅ کے بھیانک خواب،وہ ایسے سچ بولتا تھا ...

مصنف: زاہد مسعود

قسط:30

زبیر رانا کون تھا میری آنکھ سے دیکھو

کہندا سی کوئی تینوں میرے بارے پچھے تے توں کیہ دسیں گی۔ 35 برس کو 35 منٹ سے بھی کم وقت میں کیا بتاﺅں کہ وہ کون تھا....وہ جو کانٹے دار کیکٹس جیسے ننگے سچ بولتا تھا۔10برس بعد ہونے والی باتیں، جنگیں، خانہ جنگیاں، سازشیں تبدیلیاں.... ایک نظام کے دوسرے نظام کے ساتھ ٹکراﺅ، کے بھیانک خواب۔

خون ریزیوں کی پیشنگوئیاں لکھتے لکھتے کتابیں بنا لیتا تھا، آنکھوں کو نیندوں سے خالی کر کے صبح تک موم کی انگلیوں پر سورج اُگاتا رہتا تھا۔ وہ زبیر رانا تھا۔ میرا زبیر رانا۔ آج میں اس کے Explain Person کرنے کی کوشش میں خود زبیر رانا بن جاتی ہوں۔ وہ ایسے سچ بولتا تھا جیسے پرندہ اپنی آبائی زبان بولتا ہو، دوسرے کی نہیں سنتا ہو، ننگے سچ۔ جنہیں میں تراش تراش کر کپڑے پہنانے کی کوشش میں لگتی رہتی تھی۔ اس کے سچ کیکٹس کی طرح کاٹنے دار تھے۔ لیریں برداشت نہیں کرتے تھے پھاڑ پھاڑ پھینکتے رہتے تھے ہاں اسے جھوٹ کی جانچ نہیں آتی تھی اس لیے سچ بولتا تھا۔

جہاں کوئی بات بن رہی ہوتی وہیں چٹاخ سے توڑ دیتا۔ جھوٹ اور سازش کی باریک سی تہہ بھی اسے نظر آ جاتی تھی۔ لکیر لگا دیتا۔ اس طرف نہیں جانا کتنا فیصلہ کن تھا وہ شخص ۔ کہتا تھا پہچان کراﺅ۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، آدھا سچ سچ نہیں ہوتا۔ 16 برس کی عمر میں گھر سے چلا تھا تو پیچھے طبقاتی بے انصافیوں کی گہری کھائی چھوڑ کر آیا تھا۔13برس کی عمر میں تھانیدار باپ کی وفات نے اُسے4 بہن بھائیوں کا باپ بنا دیا تھا۔ موم کی سفید گھڑائی والی انگلیوں کے پیچھے مضبوط ہاتھ جب سیدھے کر کے دکھاتا تو ان میں بیلوں والے ہل چلانے کی وجہ سے گٹیاں پڑی صاف نظر آتی تھیں۔ وہ ہل چلانے والا کسان بچہ، سنہری بالوں اور سرخ چہرے والا معشوق زبیر رانا زیادہ دیر گاﺅں میں نہیں رہ سکا۔ کیوں؟ یہ باﺅ اشرف رانا سے پوچھتے ہیں یہ زبیر رانا کا پہلا اور پکا دوست تھا۔ دونوں اکٹھے سوتے تھے اکٹھے کھاتے اور اکٹھے پڑھتے۔ گاﺅں 58 چک متصل شہر جڑانوالا کے سکول اور کالج تک۔

پھر وہ میجر اسحاق کے جلسوں جلوسوں میں شریک ہونے لگا۔ نظریاتی سفر پر چل نکلا۔ ٹریڈ یونینسٹ ہو گیا۔ گاﺅں سے شہر آ گیا۔ شہر لاہور نے بھی اس کے ساتھ نیاں نہیں کیا۔ وہ دھمالیہ تھا، وہ لوک داستان کا کردار تھا، میں اس کی میں تھی۔

He was married twice but loved once

پچھلے پڑاﺅ پر جب شیخوپورہ انڈسٹریل ایریا میں عارف شاہ قتل ہو گیا تو وہ دھاڑیں مار مار کر روتا ہوا ریڈیو پر آیا۔ فہیم جوزی کے کمرے میں ہم سے پہلی بار ملا۔ اس کے پیچھے سی۔ آئی ۔ ڈی کا کارندہ لگا ہوا تھا۔ لمبا اوورکوٹ، موٹے شیشوں والی عینک، سنہری بال، گیت گانے اور اپنے طبقے کے لوگوں کے لیے رونے والا زبیر رانا۔ پھر ہمارا ہوگیا۔ لاہور میں اسے رچنا گلاس فیکٹری میں گلاس پرنٹر کی نوکری ملی۔

ماں اسے پیار سے جیری کہتی تھی۔ اس کی گاﺅں کی سب سہیلیوں کے نام مجھے زبانی یاد تھے۔ اپنا سب کچھ گاﺅں میں چھوڑ کر آگیا تو بس آگیا وہ کہتا تھا ہم مارکسسٹ پراپرٹی پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے جیسے بےشمار لوگوں میں یقین رکھتے ہیں اور پھر آخر تک ہم لوگ جن خیالات اور نظریات کے ساتھ چلے تھے چلتے چلے آئے۔ وہ کتابیں اس طرح لکھتا تھا جیسے درختوں سے پھل توڑ توڑ کر پھینکتے ہیں اور میں ان سے جھولی بھرتی تھی۔12کتابوں کا مصنف۔ جنگ اخبار کا کالمسٹ Foriegen desk کا شروع کرنے والا ضیاءباقیات کے ساتھ نہ چل سکا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ میرا زبیر رانا۔ اس شہر کو تاثیر مصطفٰی ، خاور نعیم ہاشمی، حیدر رضوی، بدر عالم، شائستہ نزہت، فرح پرویز صالح، راحت افزا، سجاد انور، طاہر سرور میر، عابد تہامی، آصف پوتا اور امجد بھٹی دے گیا۔ کہاں ہے شاہین قریشی جو اس کی گود میں سر رکھ کر روتا اور سوتا تھا۔ پھر اس شہر میں اکیلا، بے بس، بے روزگار اور زخم زخم کیوں ہوا۔

زورآور زبیر رانا، حرفوں کے ہزار خانے میں سے محبت اور انقلاب کی تاریخ چنتا تھا اور فکرمند رہتا تھا What is to be done یہی ہمارے گھر کی اور یہی ہمارے باہر کی سیاست تھی۔ یہی ہماری محبت تھی دوستوں اور اپنوں کی بے قدری اسے کھا گئی ۔ املتاس کا درخت، جگر کی بیماری مول لے آیا۔ بازار سے دوائے دل کہاں ملتی ہے۔ چل اُٹھ چلیے دوکاناں بند ہو جان گئیاں۔ ڈاکٹر دی بھین نوں....

اوہنے مینوں دسیا کریلے کنج پکائی دے نیں۔ ماں دی ہانڈی دا سواد تے ماں دے گیت اوہدے منہ دا سواد بن کے رہے۔ میری ماں ادھی راتیں ایہہ نعت پڑھدی سی تے آپ وی گاﺅن لگ پینا میں وی نال رل جانا

نہ بول پپہیا رات ادھی، اکھ لا لین دے د کھیاری نوں

پھر وہ سو گیا بہت راتوں سے جاگا ہوا تھا۔ جیہڑی گل میں تینوں کدی نہیں سی دسنی اوہ اج سنی آں I Love You۔

نسرین انجم بھٹی

(بشکریہ”پنجابی ادب“)

( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )