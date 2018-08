سدھو کی عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت پر بھارت میں طوفان کھڑا ہوگیا

نئی دہلی(ویب ڈیسک)وزیراعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے پر بھارت میں نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔

اسلام آباد میں ایک پُر وقار تقریب میں عمران خان نے ملک کے 22 ویں وزیراعظم کے عہدے کا حلف اُٹھا لیا اس تقریب میں شرکت کے لیے ان کے قریبی دوست اور معروف بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو بھی خصوصی طور پر بھارت سے آئے تھے۔

بھارتی اوپنر نوجوت سنگھ سدھو کو ملنے والی پذیرائی سے نالاں بھارتی میڈیا نے واویلا شروع کردیا اور اپنے ہی کرکٹر کو آڑے ہاتھوں لیا جب کہ انتہا پسند جماعتوں نے بھارت کے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کیا اور سدھو کے پتلے بھی جلائے گئے۔

بھارتی پنجاب میں اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نے شاہویت ملک نے سدھو کے دورہ پاکستان کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوت سنگھ نے پاکستانی آرمی چیف سےگلے مل کر ملک و قوم سے غداری کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ سدھو موقع پرست سیاستدان ہیں جنہوں نے قوم کی بے توقیری کرتے ہوئے عزت و احترام کو داؤ پر لگادیا ہے سدھو اپنے اس ناقابل قبول عمل پر قوم سے معافی مانگیں۔

اے این آئی کی ایڈیٹرنیوز سمیتا پرکاش نے بھی دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ نوجوت سدھو حلف برداری کی تقریب میں جان بوجھ کر آزاد کشمیر کےصدر کے ساتھ بیٹھے، اب کس منہ سے ملک کے لوگوں کا جواب دوگے؟

Laanat Sidhu saab, laanat. You have been deliberately made to sit next to PoK President...and you did not object. Kis muh say apnay mulk kay logon ko javaab dogey? https://t.co/3rb1QGmnMP