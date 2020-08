پاکستان نے اس سال کتنے آم باہر فروخت کیے؟ جواب ایسا کہ یقین نہ آئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان نے ٹارگٹ سے زیادہ آم برآمد کیے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ رواں سال 80 ہزار ٹن آموں کی برآمدات کا ہدف مقرر کیا گیا تھا تاہم پاکستان نے ایک لاکھ 25 ہزار ٹن آم برآمد کیے ہیں۔ 72 ملین ڈالر کی برآمدات ہوچکی ہیں اور امید کی جارہی ہے کہ ہم 150 ملین ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔

عبدالرزاق داؤد نے آم کے برآمد کنندگان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں اس اہم ترین پاکستانی پراڈکٹ کی برآمد کے حوالے سے طویل المدتی پالیسی بنائی جائے گی۔

I congratulate our mango exporters who have been able to achieve this remarkable result.A meeting is being arranged to strategize on a long term for exporting this great Pakistani product. Well done to all. 2/2@waheedamed @ImranKhanPTI @PTIofficial @appcsocialmedia @aliya_hamza