پوری دنیا میں زندگی رُکی ہوئی لیکن چین کا شہر جہاں سے کورونا وائرس شروع ہوا وہاں کیا حالات ہیں؟ دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہ آئے

بیجنگ(مانیٹرنگ ڈیسک) کورونا وائرس چین کے شہر ووہان سے پھیلا جس نے اب پوری دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے لیکن خود ووہان میں کورونا کے بعد زندگی کیسی ہے؟ اب وہاں سے کچھ ایسی تصاویر سامنے آ گئی ہیں کہ دیکھ کر آنکھوں پر یقین ہی نہ آئے۔ این بی سی نیوز کے مطابق ووہان میں بڑی بڑی پول پارٹیاں کی جا رہی ہیں جن میں ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ دنیا ووہان سے پھیلنے والے کورونا وائرس کے باعث سماجی فاصلے کی پابندی پر کاربند ہے لیکن ووہان میں ہونے والی ان پارٹیوں میں اس قدر رش دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان بڑے بڑے پولز میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔

فوٹو بشکریہ یوٹیوب

چینی سوشل میڈیا پر ووہان شہر کے ’میا بیچ واٹر پارک‘ (Maya Beach Water Park)کی تصاویر گردش کر رہی ہیں جن میں ہزاروں لوگ میں موجود ہوتے ہیں، پول کے باہر ڈی جے گانے بجا رہا ہوتا ہے اورلوگ ان کی دھن پر رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس نوع کی پارٹیوں میں شرکت کے لیے لوگوں کو ’وی چیٹ‘ پر اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ وہ ایسے علاقے کے رہائشی ہیں جہاں کورونا وائرس موجود نہیں ہے اور وہ ہیوبی ہیلتھ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہیں۔

فوٹو بشکریہ یوٹیوب

