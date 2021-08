جلال آباد میں افغان جھنڈا اتار کر طالبان کا پرچم لگانے پر جھگڑا ہو گیا، کتنے افراد ہلاک ہوئے ؟ جانئے

کابل (ویب ڈیسک) افغانستان کے شہر جلال آباد میں طالبان کی جانب سے افغان جھنڈے اتارنے کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس کے دوران ہونے والی جھڑپ میں 3 افراد مارے گئے جب کہ 26 زخمی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سرکاری عمارتوں سمیت اہم مقامات پر سے افغانستان کا قومی جھنڈا اتار کر امارات اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا۔جلال آباد میں بھی طالبان قومی جھنڈا اتار کر اپنا پرچم لگا رہے تھے تاہم شہریوں کی جانب سے مزاحمت دیکھنے میں آئی۔ شہریوں نے قومی جھنڈا اتارنے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔

