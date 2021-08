"1970 کا افغانستان" سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی یہ تصویر دراصل کس ملک کی ہے؟ حیران کن انکشاف

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے جس میں کچھ نوجوان خواتین منی سکرٹ اور جینز پہنے ہوئے نظر آ رہی ہیں ۔ اس تصویر کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 1970 کے افغانستان کی ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔

اے ایف پی کے مطابق یہ تصویر دراصل ایران کی ہے۔ اس سے قبل اسی تصویر کو تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، سپین اور ہنگری میں بھی شیئر کیا گیا تھا۔ گوگل پر ریورس امیچ سرچ کے دوران پتہ چلا کہ یہ تصویر 6 فروری 2012 کو " ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تہران ایسا تھا" کے عنوان سے ایک آرٹیکل میں شائع کی گئی تھی۔ اس تصویر کو آرٹیکل مین " 1971 میں تہران یونیورسٹی کا سٹوڈنٹس لاؤنج" کے کیپشن کے ساتھ پبلش کیا گیا تھا۔

تہران یونیورسٹی کا قیام 1934 میں عمل میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں خواتین کو بھی داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔

⚠️ This photo spreading on social media doesn't show Afghan women in the '70s

We traced the image to an Iranian history book, where it's captioned 'Tehran university students in 1971' https://t.co/kflnyjFdoM pic.twitter.com/og4F2BXKUT