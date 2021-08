بھارت کے سفارتی عملے کا افغانستان سے انخلاءکیسے ہوا؟ جانئے

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )طالبان جنگجووں نے بھارتی سفارت خانے میں موجود 150 اہلکاروں کو بحفظات کابل ایئرپورٹ تک پہنچایا جہاں سے وہ طیارے کے ذریعے اپنے وطن کے لیے روانہ ہوگئے۔اس سے قبل کابل میں واقع بھارتی سفارتخانے کے مرکزی آہنی دروازے کے باہر مشین گنز اور راکٹ لانچر سے مسلح طالبان کا گروپ ان کو ایئرپورٹ تک بحفاظت پہنچانے کے لیے منتظر تھا۔

پیر کو جیسے ہی تقریباً دو درجن گاڑیوں میں سے پہلی سفارت خانے سے باہر نکلی، تو کچھ جنگجوو¿ں نے مسافروں کی جانب دیکھ کر ہاتھ لہرائے جبکہ ایک نے شہر کی مرکزی شاہراہ سے ایئرپورٹ تک ان کی رہنمائی کی۔اتوار کو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد محفوظ سیکیورٹی حصار کے حامل اس علاقے تک رسائی کے تمام راستے بند کر دیے تھے جس کے بعد بھارت نے طالبان سے سفارتخانے میں موجود عملے کو باہر نکالنے کے لیے ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔طالبان کے قبضے سے قبل ہی تقریباً 50 افراد پہلے ہی فلائٹ سے افغانستان سے باہر چلے گئے تھے۔

India’s midnight evacuation from Afghanistan, escorted by Taliban:

The Indian embassy in Kabul asked the Taliban to shepherd 150 diplomats and nationals when the group's fighters closed access to the once heavily fortified neighbourhood.

