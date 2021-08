وزیر اعظم عمران خان ٹرین سے گرنے والے نوجوان کی جان بچانے والے سندھ پولیس کے اہلکار کے معترف، ویڈیو شیئر کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے ٹرین سے گرنے والے نوجوان کی جان بچانے والے پولیس اہلکار کی تعریف کی ہے۔

اپنے ٹوئٹر اکاؤںٹ پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہے وہ موقع جب ڈیوٹی مقدس فریضہ بن جاتی ہے، نوجوان پولیس اہلکار کا عوامی خدمت کا جذبہ قابلِ تعریف ہے۔

خیال رہے کہ 8 محرم کو روہڑی سٹیشن پر ٹرین کی چھت سے ایک نوجوان نیچے گر کر ٹرین اور پلیٹ فارم کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ موقع پر موجود سندھ پولیس کے اہلکار جمیل کلھوڑو نے بھاگ کر نوجوان کو ٹرین اور پلیٹ فارم کے بیچ میں سے کھینچ کر نکالا اور اس کی جان بچائی۔

This is where duty becomes sacred. Admiration for the commitment of the young policeman to serve the people. pic.twitter.com/B1xozkj06a