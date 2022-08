پہلی بار اسرائیل نے 2 خواتین A اور K کو خفیہ ایجنسی موساد میں اعلیٰ عہدے دے دیے

تل ابیب (ڈیلی پاکستان آن لائن) اسرائیل نے پہلی بار دو خواتین کو اپنی خفیہ ایجنسی موساد میں اہم عہدے دے دیے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں اہم ترین عہدوں پر پہنچنے والی خواتین کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کی تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون کی تصویر جاری کی گئی ہے لیکن اس کے چہرے کو چھپا دیا گیا ہے۔

اسرائیلی حکام نے دونوں خواتین کو A اور K کے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ A نامی خاتون کو ڈائریکٹر آف انٹیلی جنس اتھارٹی کا عہدہ دیا گیا ہے جب کہ K نامی خاتون کو ایران ڈیسک کا سربراہ بنایا گیا ہے۔

Today the Mossad announced that “A” has assumed the position of Director of the Intelligence Authority, the first woman in the history of the Mossad to hold the office.

A joins “K”, another senior female agent who heads the Iran desk.

Mazal Tov! pic.twitter.com/2IGBxLSDjF