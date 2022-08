ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سروسز متاثر، پی ٹی اے کا موقف بھی آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک بھر میں انٹر نیٹ صارفین کو دشواری کاسا منا کرنا پڑ رہا ہے،جس پر پاکستان ٹیلی کمیونیکشن اتھارٹی (پی ٹی اے)نے بھی بیان جاری کر دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ "پی ٹی سی ایل کی طرف سے اطلاع دی گئی ہےکہ ملک کے جنوبی اور شمالی حصے کے درمیان ڈیٹا نیٹ ورکس میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی (conectivity)کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ مزید کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ،صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مزید اطلاعات شیئر کی جائیں گی"۔

As reported by PTCL, issue has been reported in data networks between South and North which is causing internet connectivity issues.

This issue is being investigated. PTA is monitoring the situation and further updates will be shared.