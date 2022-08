عدالت جاتے ہوئے شہبازگل کی آہ و بکا، ویڈیو بھی سامنے آگئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پی ٹی آئی رہنماء شہباز گل عدالت میں پیشی کے وقت آہ و بکا کرتے رہے۔

جیو نیوز کے مطابق پولیس سخت سکیورٹی میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائی تو وہ وہیل چیئرپر موجودتھے۔اس دوران ان کی کراہنے جیسی آوازیں واضح سنی جاسکتی ہیں۔

The physical and mental torture on @SHABAZGIL is clearly visible. The remand and discharge from hospice would mean only one thing: more torture. Is there any human right left that still needs to be broken?#شہباز_گل_کو_رہا_کرو pic.twitter.com/pA1LIcnifB