مونس الٰہی نے پی ٹی آئی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے متعلق افواہ پر خاموشی توڑ دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما اور وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی کے صاحبزادے مونس الٰہی نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی )کے ٹکٹ پر این اے 80 سے الیکشن لڑنے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی ہے ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے مون الٰہی نے لکھا کہ میرے وزیراعظم عمران خان ہی ہیں اور اسد عمر کے ساتھ کام کرنا زبردست ہے، انہوں نے مزید لکھا کہ پی ٹی آئی فیملی سے محبت اور احترام کا رشتہ ہے لیکن پی ٹی آئی کا مجھے پارٹی ٹکٹ دینے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جعلی ہے، مونس الٰہی نے ساتھ میں سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا نوٹیفکیشن بھی اٹیچ کیا ۔

My pm is only @ImranKhanPTI and working with @Asad_Umar sb is amazing. A lot of respect and love for @PTIofficial family , but this is fake. pic.twitter.com/Mqdt6NaKBM