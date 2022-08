"شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا" عمران خان نے سنگین الزام عائد کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ دوران حراست ڈاکٹر شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا۔

ڈاکٹر شہباز گل کی عدالت میں پیشی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ تمام تصویریں اور ویڈیوز اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ گل کو نہ صرف ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس پر جنسی تشدد بھی کیا گیا، ایسا ظالمانہ تشدد جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو توڑنے کیلئے اس کی عزتِ نفس مجروح کی گئی، اب میرے پاس مکمل تفصیلات آچکی ہیں، اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ اس نے شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا تو میرا سوال ہے کہ پھر گل پر تشدد کس نے کیا؟

عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی بڑی تعداد اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ظالمانہ تشدد کون کرسکتا ہے؟ یاد رکھو کہ عوام کا ردِ عمل آئے گا، ہم ہر طریقے سے ذمہ داروں کو ڈھونڈیں گے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔

Who tortured Gill? There is a general perception in the public at large & in our minds too as to who could have carried out the gruesome torture. Remember the public will react. We will leave no stone unturned to find out those responsible & bring them to justice.