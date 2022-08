اردن کے ولی عہد کی سعودی لڑکی کے ساتھ منگنی ہوگئی

ریاض(مانیٹرنگ ڈیسک) اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوئم کی ایک سعودی لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی۔گلف نیوز کے مطابق شہزادہ حسین کی منگیتر کا نام رجوا خالد السیف ہے۔ دونوں کی منگنی کی تقریب سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض میں ہوئی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم اور ملکہ رانیہ بھی اپنے بیٹے کی منگنی کی تقریب میں شریک تھے۔

تقریب میں شہزادہ الحسن بن طلال، شہزادہ ہاشم بن عبداللہ دوئم، شہزادہ علی بن الحسین، شہزادہ ہاشم بن الحسین، شہزادہ غازی بن محمد، شہزادہ راشد بن آل حسن اور السیف فیملی کے متعدد اراکین نے شرکت کی۔اردن کے شاہی محل کی طرف سے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر منگنی کی تقریب کی متعدد تصاویر پوسٹ کی گئی ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹیلی فون پر شاہ عبداللہ دوئم کو بیٹے کی منگنی کی مبارکباد دی۔

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB