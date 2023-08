خاتون سے ٹکرانے والے شخص کو شوہر کا تھپڑ، ٹریک پر گر کر جان کی بازی ہار گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی شہر ممبئی کے ریلوے سٹیشن پر خاتون سے غلطی سے ٹکرانے والا شخص شوہر کا تھپڑ لگنے سے ٹریک پر گر کر ہلاک ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ممبئی کے سیون ریلوے سٹیشن کی سی سی ٹی فوٹیج میں 26 سالہ دینش کو دیگرلوگوں کے ساتھ پلیٹ فارم پردیکھا جا سکتا ہے۔ دینیش غلطی سے ایک شخص سے ٹکرانے کے بعد 30 سالہ خاتون شیتل مانے سے ٹکرا گیا۔ خاتون نے دینیش کی چھتری سے پٹائی لگائی اس دوران شیتل کا شوہر اوی ناش موقع پر پہنچا اور دنیش کو تھپڑ مارا۔ ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ دنیش تھپڑ لگنے کے بعد توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور ریل کی پٹڑی پر گرگیا اور ٹرین کے نیچے آ کر کچل گیا۔

A 26-year-old man was crushed under a train who fell on the track after being slapped by another man at Sion railway station in #Mumbai. The incident took place on Sunday at around 9:15 pm.The chaos took place when a couple -- Avinash Mane, 35, and wife Sheetal Mane, 31 got off