وہ سات پاکستانی سلیبرٹیز جو بھارت کی شہریت رکھتے ہیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عمومی طورپر عوام اپنی پسندیدہ سلیبرٹیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ، کچھ ایسے نام بھی ہیں جنہیں لوگ پاکستانی تصور کرتے ہیں لیکن وہ دراصل بھارتی شہریت کے حامل ہیں۔ان کی فہرست انڈیاڈاٹ کام نے شیئرکی ہے۔

جوگندر ناتھ منڈل

جوگندرناتھ منڈل کا شمار پاکستان کے بانیوں میں ہوتا ہے ، وہ پاکستان کے پہلے وزیرقانون تھے ۔بانیِ پاکستان محمد علی جناح نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی دعوت انھیں دی تھی لیکن 1950ءمیں وہ بھارت واپس چلے گئے تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل ، بنگال کے ایک قصبے باقر گنج میں کسانوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔

بیگم پارہ

پاکستان کی آزادی کے بعد بیگم پارہ نے ممبئی میں ہی سکونت اختیار کرلی ، انہیں بالی ووڈ کی پہلی بولڈ اداکارہ سمجھاجاتاہے، وہ ’ساوریا‘ میں اداکاری کے جوہر دکھاچکی ہیں۔ بالی ووڈ کی اس گلیمرس لڑکی نے 1940–50 کے درمیان بہت سی فلموں میں کام کیا۔بیگم پارہ کا تعلق ایک پنجابی خاندان سے تھا اور بچپن کا نام پارہ حق تھا۔ ان کا کنبہ علی گڑھ میں رہتا تھا اور والد راجستھان کے بیکانیر میں چیف جسٹس تھے۔



ساحرلدھیانوی

ساحر لدھیانوی معروف شاعروں میں سے ایک ہیںجن کے کام سے ہندی سینماءبھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکااور بعد میں وہ لاہور منتقل ہوگئے تھے لیکن 1949ءمیں واپس بھارت کی راہ لی۔وکی پیڈیا کے مطابق ان کا پیدائشی نام عبدالحیی تھا۔ وہ لدھیانہ ،بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور 1980ءمیں ممبئی میں اپنی آخری سانسیں لیں۔

