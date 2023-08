شاداب خان نے حسن علی پر تنقید کرنے والے کو کرارا جواب دے دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر شاداب خان نے حسن علی پر تنقید کرنے والے ٹوئٹر صارف کو کرارا جواب دیدیا۔

شاداب خان نے سوشل میڈیا پر اپنی کچھ تصاویر شیئر کی تھیں جس پر ساتھی کرکٹر حسن علی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’’میں صدقے جاؤں واری جاؤں اپنے یار پر، ماشااللہ نظر نہ لگ جائے‘‘۔حسن علی کا یہ تبصرہ ایک دل جلے صارف کو پسند نہ آیا اور اس نے غیر ضروری طور پر حسن علی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ ’’ خدا کیلئے حسن علی! آپ ایک انٹرنیشنل کرکٹر ہیں۔

For God's Sake @RealHa55an



You are an international cricketer...!!@TheRealPCBMedia @Rehan_ulhaq @TheRealPCB at least educate them how to use social media platforms https://t.co/68myw7Te7Y