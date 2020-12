”میں نے منہ دھو کر ایک بار پھر سکور دیکھا“ بھارتی ٹیم کی درگت پر شعیب اختر کی ایسی ٹویٹ کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے آسٹریلیا کیخلاف ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کے 36 رنز پر آﺅٹ ہونے پر دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ” میں نیند سے بیدار ہوا اور دیکھا تو سکور 369 تھا، لیکن میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں دھوئیں اور سکور دیکھا تو وہ 36 رنز 9 کھلاڑی آﺅٹ تھا۔ مجھے اس پر بھی یقین نہیں آیا اور پھر میں ایک بار پھر سونے چلا گیا۔“

I woke up & saw the score 369. I couldn't believe it.

Then i washed my eyes and saw the score 36/9.

I couldn't believe it either & went back to sleep. ????????????

Video aa rahi hai.#INDvAUS #INDvsAUSTest