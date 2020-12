اہم ملک کے سربراہ بھی ٹک ٹاکربن گئے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن راشد آل مکتوم نے ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ’ٹک ٹاک‘ جوائن کر لی ہے۔

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کیا کہ آج میں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر اپنا سرکاری اکاؤنٹ بنا لیا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ہونا چاہتے ہیں جہاں لوگ ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ مثبت عرب مواد تخلیق کریں۔ ہم نوجوانوں کو سننا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔واضح رہے کہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم انسٹا گرام بھی استعمال کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر 54 لاکھ فالورز ہیں جبکہ ٹوئٹر پر ایک کروڑ چار لاکھ افراد انہیں فالو کرتے ہیں۔

I officially joined TikTok, the fastest growing platform with more than 800 million users. We want to be where people are. We want to create positive Arabic content and we want to listen to young people and share our stories with them. https://t.co/O3SArpFwnr