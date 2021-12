جامعہ پشاور‘سکالر امیر عالم کا کامیابی سے اپنے پی ایچ ڈی مقالے کا دفاع جامعہ پشاور‘سکالر امیر عالم کا کامیابی سے اپنے پی ایچ ڈی مقالے کا دفاع

پشاور(سٹی رپورٹر) پشاور یونیورسٹی کے سکالر امیر عالم نے کامیابی سے اپنے پی ایچ ڈی مقالے کا دفاع کر لیا ہے انکے تحقیق کا عنوان ''Effectiveness of Orphanages in provision of services to Male children in Khyber Pakhtunkhwa''. تھا۔انہوں نے شعبہ سوشل ورک ڈاکٹر عمران اے ساجد کے نگرانی میں اپنی تحقیق مکمل کی، انکے بیرونی ممتحن قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈاکٹر سعدیہ سعیداور ملاکنڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سجاد حسین جبکہ انٹرنل ممتحن ڈاکٹر عابدہ بانو تھی۔