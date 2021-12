اُوو لا……لا ء از بلائینڈ اُوو لا……لا ء از بلائینڈ

’لاء از بلائینڈ“ یعنی ’قانون اندھا ہوتا ہے‘ پر لکھنے کا ارادہ تھا۔ ریسرچ کرنے کیلئے گوگل کیا تو جسٹیشیا(Justitia)کے مجسمے کی تصاویر نکل آئیں۔ جسٹیشیایونانی دیو مالا میں انصاف کی دیوی تھیمس کا مجسمہ ہے۔ایک ہاتھ میں ترازو، دوسرے میں تلوار اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی۔ پٹی کے باعث جسٹیشیا کی خوبصورت آنکھیں کھلی دیکھنے کی حسرت تو دل میں ہی دب کے رہ گئی لیکن مورتی کے خد و خال اجنتا اور ایلورا کی مورتیوں کی یاد دلا گئے۔ذہن لاء از بلائینڈ ایسے سنجیدہ موضوع سے بھٹک کر تصوراتی آوارہ گردی کی طرف نکل گیا۔ ’مَیں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا‘ ……کے مصداق خطرناک پانیوں میں قدم رکھنے سے بچ گئے۔ ان پانیوں میں اترنا تو دور کی بات،ان کا نام سن کر ہی ہم ایسے سُن ہوجاتے ہیں، جیسے دسمبر کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر نکلے ہوں۔ ہماری دلیری کی داستان تو یہ ہے کہ عاطف اسلم کا گانا گا رہے ہوں اور پاس سے کوئی وکیل یا پولیس والا گزر جائے تو آواز خود بخودپٹھانے خان کے بیٹھے ہوئے ریکارڈ میں بدل جاتی ہے۔ اسی بیان کو ہمارااعلانِ دستبرداری (Disclaimer) سمجھا جائے۔قارئین سے درخواست ہے کہ مضمون میں سے زبردستی طنز تلاش کرنے کی بجائے اس کو خالص مزاح سمجھ کر پڑھیں۔اس تحریر سے کسی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جائے تو خوشی کی بات،وگرنہ مصنف مبلغ یا مصلح کے منصب پر فائز ہونے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔

اجنتا اور ایلورا سے بھارتی فلم ڈرٹی پکچر کے پروڈیوسر کا وہ ٹی وی انٹرویو یاد آ گیا جس میں انہوں نے اپنے مشتعل محسوسات کو مقدم اور ترتیبِ پر تشبیہہ کے ادبی تقاضوں کوپس پشت ڈالتے ہوئے اجنتا اور ایلورا کی مورتیوں کو ودھیا بالن سے تشبیہہ دے ڈالی تھی جس سے اوّل الذکر کے معتقدوں میں غصے اور آخرالذکر کے چاہنے والوں میں جذبات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ غریب بھی کیا کرتا؟ جس کے نام میں ودھیا (Reason/logic)اور انگ انگ میں بالن بھرا ہو، آگ نہیں لگائے تو کیا کرے؟قصور اس بیچاری کا بھی نہیں، وہ اب آتشگیر ’مادے‘ کا بورڈ لگا کر نکلنے سے تو رہی۔ ہمارے بچپن کے دوست حضرت صاحب کا کہنا ہے کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں وہ خود اسکا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ خود پاک و ہند کے آئل ٹینکرز والے ٹینکرز کے پیچھے آتشگیر مادہ لکھوانے کی بجائے ودھیا بالن کی تصویر چھپوانے کو ترجیح دے رہے ہیں تاکہ بات میں کوئی ابہام نہ رہے۔ البتہ اس سے ٹینکرز کے پیچھے آنے والی گاڑیوں میں حادثات کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔موٹروے پولیس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نظر نہیں آتا تو انہوں نے بتایا کہ لاء ازبلائینڈ۔ لاء بلائینڈ ہو یا نہ ہو لیکن محترمہ کے گانے ’اُو لا لا‘کا ویڈیو پیدائشی اندھوں کو بھی صاف صاف دکھنے لگتا ہے۔اُوو لا لا میں سے ’اُوو‘ نکال دیا جائے تو باقی لا لا رہ جاتا ہے جس کا مطلب لا لہ شاہد آفریدی بھی ہو سکتا ہے اور گانوں کے شروع یا آخر میں کیا جانے والا آلاپ بھی۔لالہ شاہد آفریدی جب مخالف باؤلر کو زوردار چھکا لگاتے تھے تو باؤلر کے ساتھ ساتھ سٹیڈیم میں گلِ لالہ کی مانند گردن اکڑائے بیٹھی خواتین کی ’اُوو‘ نکل جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ’اُوو‘ باؤلر اور’لالہ‘ شاہد آفریدی کے حصے میں آیا۔کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہد آفریدی کو’لالہ‘ کا خطاب ان کی لاء سے بھی دو گنا بلائینڈ بیٹنگ کی وجہ سے دیا گیا۔ لالہ شاہد آفریدی اب سیاست میں قدم رنجہ فرما رہے ہیں۔مشہور ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، گویا لالہ کے آنے کے بعد آنکھیں بھی نہیں ہوں گی۔

آپ نے فلمی گانوں میں ’لالالالالالالالالالا‘ جیسے الفاظ تو ضرور سن رکھے ہوں گے۔ یہ گانے کے شروع یاآخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ شروع میں ہوں تو ان کو آلاپ، جبکہ آخر میں ہوں تو موسیقی کی زبان میں ان کو ’کوڈا‘ کہا جاتا ہے۔یوسفی صاحب کے بقول ان کی جوانی میں پاک و ہند کے فلمی گانوں میں جذبات جب نازک موڑ پر پہنچ جاتے تو سکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا چونچ سے چونچ ملاتے دکھا دیا جاتا تھا۔ ہماری جوانی میں وطن عزیز میں اسلام نافذ ہونے کے باعث کبوتروں کا چونچ ملانا بھی فحاشی ہو گیا تو اس کی جگہ لالالالالانے لے لی۔ اب ہیرو ہیروئن جذبات میں اندھے ہو جائیں تو بلائینڈ سکرین کے پیچھے سے لالالالالا کے آلاپ نکلتے ہیں،لیکن لاء کی یہ بلائینڈنس سکرین تک ہی محدود ہے۔ حقیقی زندگی میں لالالالالالا کے یہ آلاپ پارک کی کسی جھاڑی کے پیچھے سے برآمد ہوں تو ہیرو ہیروئن فوراًہی دھر لیے جاتے ہیں۔ لاء کی ایک بگڑی ہوئی شکل ان لاز (In-laws)ہے۔ حضرت آدم اور حوّ۱کو دنیا کا خوش ترین جوڑا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ان لاز نہیں تھے۔ ساس مرد کی ہو یا عورت کی، اگر وہ زندہ ہو توبہو یا داماد حیران ہوتے ہیں کہ ان کی غیر حاضری میں جہنم کا انتظام و انصرام کس کے پاس ہو گا؟ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں نہیں، یہاں تک کہ خدا کہتا ہے کہ مَیں نے ماں کو اپنے متبادل کے طور پر پیدا کیا ہے۔ شیطان نے نعوذبااللہ مقابلہ کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی بہت کام ہوتے ہی، مَیں نے مدر ان لاء کو اپنا مینیجر رکھ لیاہے۔ بیس سال سے شادی شدہ ایک لڑتا لڑاتا جوڑا جوبارہ بچوں کی ایلفی سے ناقابل جدا ہو چکا تھا، گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ ایک جگہ بندروں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ بیوی نے جل کر کہا، وہ دیکھو تمہارے رشتے دار۔ شوہر نے کہا جی ہاں ان لاز! کسی سیانے نے خوب کہا ہے کہ اگرباپ ہوگا تو فادر ان لاء ہو جائے گا، ماں ہو گی تو مدر ان لاء ہو جائے گی، بھائی ہو گا تو بردران لاء اور بہن ہوگی تو سسٹر ان لاء۔ کسی نے پوچھا اور بیوی کیا ہوگی تو فرمایا، وہ تو خود لاء ہے، اسی لئے جس دن ہماری زوجہ محترمہ نے ہمیں اپنے لیے پسند کیا ہمیں اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ لاء از بلائینڈ۔ حضرت صاحب کے بقول اِن لاز کے مقابلے میں آؤٹ لاز بہتر ہوتے ہیں۔کم از کم wanted تو ہوتے ہیں!لاء کی ایک قسم ’اور لا‘ ہے جس کا اطلا ق بسیار خوروں پر ہوتا ہے۔۔آپ لا ہور یا گوجرانوالہ کے کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائیں جہاں کچھ بٹ صاحبان بیٹھے ہوں تو آپ کو ہر طرف سے ’اور لا اور لا‘ کی صدائیں سنائی دیں گی جو بنیادی طور پر اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ’’جو بچا تھا وہ مُکانے کے لئے آئے ہیں“۔

وہ اپنی ذات میں یوں انجمن ہیں کہ بیسیوں کا وہ تنہا کھا گئے ہیں …………بچا کچھ بھی نہیں ان کی’اور لا‘ سے کہ جو کچھ بھی بچا، کھا گئے ہیں …… لا کی یہ قسم اندھی تو نہیں، لیکن ’اورلائی‘مخلوق کی اندھا دھند بسیار خوری اس کے اندھے ہونے کا تاثر ضرور پیدا کرتی ہے۔

ہمارے بچپن میں انگریزی فلموں کے نام اردو رسم الخط میں بھی لکھے جاتے تھے جس کے باعث بعض اوقات صورت حال بہت دلچسپ ہو جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک فلم ’ابوّ د ا لاء‘ (Above the Law)بھی تھی جس کو ہم ’ابّو دا لا‘ پڑھا کرتے تھے،بلکہ پڑھا ہی نہیں سمجھا بھی کرتے تھے، کیونکہ فلم میں ہونے والی مار دھاڑ اور گھر میں ہونے والی بلائینڈ کُٹ میں مماثلت سے ہم پہلے ہی قائل ہو چکے تھے کہ قانون ملک کا ہو یا ابّو کا اندھا ہی ہوتا ہے۔ اس فلم کے دوسرے حصے(Above the Law 2) کا نام اردو میں ’ابّو کا لا ٹو‘ لکھا گیا۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ ابّو کا ’لاٹُو‘ کیا ہوتا ہے۔ واحد عربی کا ’لا‘ ہے جو بلائینڈ نہیں ہے۔ من مرشد کی لگائی ہوئی ضمیر کی بوٹی کو جب یہ نفی کے ساتھ اثبات کا پانی ملا کر لگاتا ہے تو کردار کی پھلواڑی ہر طرف مشک مچانے اور بہار دکھانے لگتی ہے۔