شین وارن نےامپائر علیم ڈار کو تنقید کانشانہ بناڈالا

کنبرا (ویب ڈیسک) لیجنڈری سپنر شین وارن نے آئی سی سی ایلیٹ پینل میں شامل پاکستان امپائر علیم ڈار کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناڈالا۔

ٹرینٹ برج میں پہلے ایشز ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ کے بلےباز اسٹورٹ براڈ نے دوسری اننگز میں سپنر ایشٹن ایگر کو آؤٹ کیا، لیکن ڈار نے بائیں ہاتھ کے بیٹر کو آؤٹ دینے سے انکار کردیا۔علیم ڈار کا فیصلہ ہاک آئی میں بھی غلط ثابت ہوا تھا تاہم اسٹورٹ براڈ نے کرکٹ اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے باعث آسٹریلوی کرکٹرز فیصلے پر نالاں نظر آئے۔فیصلے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وارن نے کہا کہ فیصلہ ”کیا آپ کو نظر آرہا ہے کہ علیم ڈار کتنے برے امپائر تھے“۔

You have to admire @StuartBroad8 for not walking here. Showed serious Kahunas hahaha. Also shows you how bad an umpire Aleem Dar was and how many decisions he got wrong !!!!!!! ???? https://t.co/s2ZE6XWNtU