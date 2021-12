قومی کھیل ہاکی میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کرلی

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے ایشئین ہاکی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔

پاکستان نے اپنے آخری پول میچ میں بنگلہ دیش کو دو کے مقابلے میں چھ گول سے شکست دیکر فتح اپنے نام کی،ا س سے قبل پاکستان نے دو میچز برابر کھیلے جبکہ ایک میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔پاکستان نے منگل کے روز سیمی فائنل میچ میں کوریا کے مدمقابل ہوگا جبکہ بھارت کا سیمی فائنل میں مقابلہ جاپان سے ہوگا۔

Pakistan qualifies for the semi final of Asian Hockey Champions Trophy after 6-2 win over Bangladesh. Pakistan will play South Korea in the final on Tuesday. India will play Japan in other semi final.