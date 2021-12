دلہن والوں نے جہیز میں لاکھوں روپے مانگنے والے دولہا  کی پٹائی کردی، ویڈیو سامنے آگئی

لکھنو (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست اتر پردیش میں دلہن والوں نے اس وقت دولہا کی پٹائی کردی جب اس کے گھر والوں نےجہیز کی مد میں لاکھوں روپے کا مطالبہ کیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ضلع غازی آباد میں پیش آیا جہاں دولہا کے گھر والوں نے میرج ہال میں پہنچنے کے بعد دلہن والوں سے جہیز میں 10 لاکھ روپے کی نقدی کا مطالبہ کیا ۔ دلہن والوں کے منت ترلوں پر بھی دولہا والے جب شادی کیلئے رضا مند نہ ہوئے تو دلہن والوں کو غصہ آگیا اور انہوں نے دولہا کی درگت بنا دی۔

دلہن والوں کا الزام ہے کہ انہوں نے پہلے ہی تین لاکھ روپے اور ایک لاکھ روپے مالیت کی ہیرے کی انگوٹھی دولہا کو دی تھی لیکن ان کا لالچ ختم ہی نہیں ہوا اور شادی سے کچھ دیر پہلے نیا مطالبہ پیش کردیا۔

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع کرنال میں بھی اسی قسم کی صورتحال اس وقت دیکھنے کو ملی جب دولہا والوں نے 20 لاکھ روپے اور فارچونر گاڑی کا مطالبہ کیا۔ یہ دولہا پی ایچ ڈی اور سرکاری سائنسدان تھا جب کہ دلہن قانون میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔

In a shocking incident reported from #Sahibabad area of #Ghaziabad district in #UttarPradesh, a man, who was said to be #groom, was thrashed for allegedly demanding more #dowry. #viral #viralvdoz #video #Trending pic.twitter.com/kdL3SPb3Ej