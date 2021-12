افغانستان میں انسانی بحران ، او آئی سی  اجلاس اہمیت کا حامل ہے: آرمی چیف

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کی تنطیم( او آئی سی) کا یہ غیر معمولی اجلاس افغانستان کو بڑھتے سلامتی اور انسانی بحران سے بچانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دوطرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں ہونے والی او آئی سی کانفرنس کے غیر معمولی اجلاس بلانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیاآرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ او آئی سی کا یہ غیر معمولی اجلاس افغانستان کو بڑھتے ہوئے سلامتی اور انسانی بحران سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان سعودی عرب کیساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، مملکت کا اسلامی دنیا میں اہم مقام ہے۔ تنازعہ کشمیر کا پرامن حل جنوبی ایشیا میں استحکام کیلئے ضروری ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔

ملاقات کے دوران سعودی وفد نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار، بارڈر مینجمنٹ کے لیے خصوصی کوششوں، علاقائی استحکام میں کردار کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔

