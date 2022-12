کیا مجھے ٹوئٹر کی سربراہی چھوڑ دینی چاہیے؟ ایلون مسک نے پول کرایا تو ایسا رزلٹ آگیا کہ خود بھی حیران رہ گئے کیا مجھے ٹوئٹر کی سربراہی چھوڑ دینی چاہیے؟ ایلون مسک نے پول کرایا تو ایسا ...

سان فرانسسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) ارب پتی ایلون مسک نے ایک پول کروایا جس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں ٹوئٹر کی سربراہی سے دستبردار ہوجانا چاہیے، اس پول کے نتائج ایسے تھے کہ ایلون مسک خود بھی حیران رہ گئے۔

ایلون مسک نے ٹوئٹر پر پول میں سوال پوچھا "کیا مجھے ٹوئٹر کے سربراہ کے عہدے سے دستبردار ہونا چاہئے؟ میں اس پول کا جو بھی نتیجہ آیا اس پر عمل کروں گا۔" ایلون مسک کے اس پول پر ایک کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ کی اور ساڑھے 57 فیصد نے رائے دی کہ ایلون مسک کو ٹوئٹر کی سربراہی چھوڑ دینی چاہیے۔ باقی ساڑھے 42 فیصد لوگوں نے کہا کہ انہیں ٹوئٹر میں اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے۔

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

پول کا وقت ختم ہونے اور نتائج سامنے آنے پر ایلون مسک نے ایک کہاوت ٹویٹ کی کہ کسی چیز کی خواہش کرتے ہوئے احتیاط سے کام لو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو وہ حقیقت میں ہی مل جائے۔ ایک اور ٹویٹ میں ایلون مسک نے کہا کہ جو طاقت کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس کے سب سے کم حق دار ہوتے ہیں۔

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

انہوں نے پول کے بعد اشاروں کنایوں میں اس کے نتائج پر بات کی ہے تاہم کھل کر موقف نہیں دیا کہ آیا وہ ٹوئٹر کی سربراہی واقعی چھوڑ دیں گے یا اپنا کردار جاری رکھیں گے۔

Those who want power are the ones who least deserve it — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022