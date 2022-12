گزشتہ روز لگا جیسے ساری دنیا صرف ایک ہی چیز کو سرچ کر رہی ہے ، سی ای او گوگل سندر پچائی

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کے مقبول ترین سرچ انجن گوگل کے سی ای او نے کہا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا گزشتہ روز صرف ایک ہی چیز کو سرچ کرتی رہی ۔

گزشتہ روز فیفا ورلڈ کپ 2022 کے فائنل نے گوگل کی تاریخ کے تمام سرچ ریکارڈ پاش پاش کر دیے ۔ گوگل کے سی ای او سندر پچائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انکشاف کیا کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا فائنل گوگل کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹریفک والا دن ثابت ہوا ۔

گزشتہ 25 سال میں سب سے زیادہ ٹریفک 18 دسمبر کو ریکارڈ کی گئی ۔

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!