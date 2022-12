مداحوں کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ٹام کروز نے جہاز سے چھلانگ لگا دی 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہالی ووڈ کے سپر سٹار اور مشن امپاسیبل سیریز کے ہیرو ٹام کروز نے اپنے مداحوں کو شکریہ کہنے کیلئے جہاز سے چھلانگ لگا دی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے مداحوں کیلئے ایک خصوصی ویڈیو پیغام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹام کروز ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنوبی افریقہ میں مشن امپاسبل ڈیڈ ریکنگ پارٹ ون اور ٹو کی عکسبندی کررہے ہیں ، سپورٹ کیلئے مداحوں کا شکر گزارہوں ۔

خیال رہے کہ 60 سالہ سٹار خطرناک سٹنٹ خود کرنے کیلئےمشہور ہیں ، ٹام کروز سٹنٹ مین کا سہارا نہیں لیتے ۔ ٹام کروز کی سیریز مشن امپاسبل کی نئی فلم سال 2023 میں ریلیز ہو گی جس کی شوٹنگ جاری ہے ۔

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl