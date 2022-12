انگلینڈ کیخلاف ٹیسٹ سیریز میں خراب کار کردگی ، قومی ٹیم دنیا میں مذاق بننے لگی

ریک جیوک (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں قومی ٹیم کی خراب کارکردگی پر پی سی بی اور قومی ٹیم دنیا میں مذاق بننے لگی ، آئس لینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی قومی ٹیم اور پی سی بی پر طنز کے تیر برسا دیئے ۔

صرف 3 لاکھ 72 ہزار آبادی پر مشتمل آئس لینڈ جو کہ آج تک آئی سی سی کا رکن تک نہیں بن سکا ٹیسٹ سیریز میں قومی ٹیم کا مذاق اڑانے لگا ، آئس لینڈ کرکٹ کی جانب سے ٹوئٹر پر پاکستان انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے متعدد ٹوئٹس کی گئیں۔

آئس لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان قدرتی مناظر کے باعث سیاحت کیلئے بہتری جگہ ہے مگر محسوس ہوتا ہے جیسے انگلش کھلاڑیوں نے آج ہی کراچی سے واپسی کیلئے فلائٹ بک کرا رکھی ہے۔

Pakistan is a great place for scenery and underappreciated for tourism, but it seems like the English already have a flight booked out of Karachi tonight.