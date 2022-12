چوہدری پرویز الہٰی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرادی گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہٰی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کرادی گئی۔ تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے۔

سیکریٹری اسمبلی کے چیمبر میں جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلٰی پنجاب چوہدری پرویز الٰہی پر اس ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا اور صوبےکے معاملات آئین کے تابع نہیں چلائے جا رہے ہیں۔ نیز ملکی صورتحال کے زیراثر انہوں نے صوبہ پنجاب میں جمہوری روایات کا قلع قمع کیا ہے لہذا یہ ایوان چوہدری پرویز الٰہی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔

گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے 21 دسمبر کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر تے ہوئے پرویز الٰہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ایڈوائس کی ہے۔مسلم لیگ (ن )کے رہنما خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ نمبرز پورے ہونے کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے۔

خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے 17 دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی موجودگی میں اعلان کیا تھا کہ 23 دسمبر کو دونوں اسمبلیاں تحلیل کردی جائیں گی۔

Governor Punjab has asked the Chief Minister to seek a vote of confidence from the assembly. Session convened on 21st December.

گورنر پنجاب نے وزیراعلیٰ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ دیا۔ اسمبلی کا اجلاس 21 دسمبر کو طلب۔ pic.twitter.com/QKsoTD23cX