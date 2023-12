پرنس چارلس کی پہلی بیوی لیڈی ڈیانا کا پہنا گیا لباس کتنے میں نیلام ہوا؟ جانئے

لندن (ویب ڈیسک) شہزادی ڈیانا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں، ان کا ایک نیلے اورسیاہ رنگ کا جیکس ازاگوری لباس 10 لاکھ ڈالرزسے زائد میں نیلام ہوا ہے۔

نجی ٹی وی آج نیوز کے مطابق شہزادی ڈیانا نے پہلی بار 1985 میں فلورنس میں یہ ایوننگ ڈریس لباس پہنا تھا۔ لاس اینجلس سے تعلق رکھنے والے جولین آکشنز نے بتایا کہ ڈیانا نے ایک سال بعد وینکوور کے دورے کے دوران بھی یہ لباس پہنا تھا۔

خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ڈیانا کا یہ لباس تقریباً 11 لاکھ ڈالر میں فروخت ہوا ہے جو ان کے اندازے سے 11 گنا زیادہ ہے۔

آکشن ہاؤس کے مطابق یہ لباس 1,148,080 ڈالر میں فروخت ہوا، جس کا تخمینہ 100,000 سے 200,000 ڈالر لگایا گیا تھا۔

