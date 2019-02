پلوامہ: چند تاثرات پلوامہ: چند تاثرات

کل ایک قاری نے واٹس اَپ پر پوچھا کہ از راہِ مہربانی قارئین کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی ملٹری کانوائی موو (Move)کرتی ہے تو اس کی سیکیورٹی کے ایس او پی ز (SOPs) کیا ہوتے ہیں؟

سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کا اردو ترجمہ ’عمومی طریقہ ہائے کار‘‘ یا ’بندھے ٹکے طریقہ ہائے عمل‘ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے مختصر کرکے ’عملی طریقے‘ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قاری کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی گاڑیوں کا قافلہ جب کسی جنگ زدہ علاقے سے گزرتا ہے تو دورانِ سفر اس کے حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے کون کون سے اقدامات کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

دراصل ان عملی طریقوں کی ایک ایک تفصیل تحریری طور پر بتلائی اور ٹروپس کو سکھلائی جاتی ہے۔ فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت کا کلچر کوئی نیا نہیں بلکہ جب سے سڑکیں اور سڑکوں پر چلنے والی ملٹری گاڑیاں ایجاد ہوئی تھیں، تب سے یہ طریقے (SOPs) بھی ساتھ ہی ایجاد کر لئے گئے تھے۔

پاکستان اور بھارت کی افواج، برٹش ملٹری کا ورثہ ہیں اس لئے انگریز نے یہاں سے جاتے ہوئے اپنے دورِ اقتدار میں ان عملی طریقوں کی ایک ایک تفصیل وضع کرکے دونوں ممالک کی افواج کے ’سپرد‘ کر دی تھیں۔

ہر چھوٹی بڑی ملٹری یونٹ کے ایڈجوٹنٹ کے کمرے میں یونٹ کے روز مرہ کام کاج کے سلسلے میں جو جو کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ ٹائپ کرکے ایڈجوٹنٹ کے دفتر کی دیواروں پر آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی فوجی گاڑیوں کی کوئی کانوائی یونٹ ایم ٹی پارک (Mil Transport Park) سے موو کرتی ہے تو ہر ڈرائیور، کانوائی جے سی او اور کانوائی کمانڈر کو معلوم ہوتا ہے کہ اثنائے سفر کیا کیا احتیاطی تدابیر عمل میں لائی جانی ہیں۔ موو کرنے والی فوجی گاڑیوں کو وقتِ مقررہ پر ایک قطار میں ایم ٹی پارک کے کہیں آس پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے، تمام ڈرائیوروں اور ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، ان کے راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا جاتا ہے، مقاماتِ خطر سے آگاہی دی جاتی ہے، دو گاڑیوں کے درمیان فاصلے کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، حدِ رفتارکی بات کی جاتی ہے، رکنے اور آرام کرنے کے مقامات (Halts) کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، کون کون سی گاڑیاں آگے اور کون کون سی پیچھے ہوں گی ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، ملٹری پولیس (MP) ساتھ ہوتی ہے اور اس موو کو کنٹرول کرنے میں اس کا رول کلیدی نوعیت کا ہوتا ہے۔

تاہم یہ سارے انتظامات کر لینے کے بعد حتمی ذمہ داری کانوائی کمانڈر کی ہوتی ہے۔ اسی نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ سفر کے راستے کی ریکی کی گئی ہے یا نہیں، ممکنہ مقاماتِ خطر کو مارک کرکے وہاں سیکیورٹی کے مقررہ اور مطلوبہ اقدامات کی قبل ازیں پریکٹس (ڈرل) کی گئی ہے یا نہیں۔۔۔ اور جب تک یہ سارے اقدامات نہیں کر لئے جاتے تب تک کانوائی کو مارچ / موو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔

جس جگہ پلوامہ میں انڈین ملٹری کانوائی کے ساتھ یہ وقوعہ پیش آیا وہ کوئی نئی جگہ تو نہیں ہوگی۔ برٹش دور میں شمال مغربی سرحدی صوبے (بشمول فاٹا) میں انگریزوں نے برس ہا برس تک ملٹری آپریشن کئے اور اس طرح کی کانوائیوں کو اَن گنت بار موو کروایا اور اَن گنت بار ان پر ناگہانی حملے ہوئے اور ان حملوں کی روشنی میں ایس او پی ز کو اَپ ڈیٹ کیا جاتا رہا۔

جو SOPs اگست 1947ء کے بعد انڈین اور پاکستانی فوج کو اس ضمن میں دی گئیں وہ خاصی جامع اور مفصل ہیں۔ اگر ان پر من و عن عمل کیا جائے تو حادثات کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جنگ ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں نت نئی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ نئے ہتھیار، دنیا سازوسامان، نیا گولہ بارود اور نئے SOPs۔۔۔

کارگل کی جنگ (مئی تا جولائی 1999ء) ابھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس جنگ کی وجوہات میں بنیادی رول SOPs سے صرفِ نظر کرنے کا تھا۔ انڈین آرمی جو کارگل دراس کی بلندیوں (Heights) پر مورچہ زن رہتی تھی، اس کا معمول تھا کہ ہر سال اکتوبر میں بلندیوں سے نیچے اتر کر یونٹوں میں آجاتی اور اگلے سال جب موسم کھل جاتا تو مئی جون میں جا کر ان بلندیوں پر تعمیر شدہ مورچوں میں جا بیٹھتی۔

لیکن اکتوبر تا اپریل (سات ماہ میں) SOPs یہ تھے کہ گاہے گاہے، متعلقہ یونٹ گشت (Patrol) نکالتی، بلندیوں پر جا کر مورچے چیک کرتی اور اس بات کا یقین کر لیتی کہ مورچے خالی ہیں اور ان میں دشمن کی کوئی نفری تو آکر نہیں بیٹھ گئی۔۔۔۔ یہ عملی طریقے 1971ء کی پاک بھارت جنگ کے بعد شروع کئے گئے تھے۔ اول اول تو سردیوں کے سات مہینوں میں گشتیں نکال کر برف پوش چوٹیوں پر بنے مورچوں کی دیکھ بھال ہوتی رہی۔ 1972ء سے 1997ء تک ربع صدی (25برس) گزر گئے اور یہ گشتیں مقررہ SOPs کی پابندی کرتی رہیں۔

لیکن پھر انسانی فطرت کی سست انگاری مائل ہوئی۔ گشتوں میں جو پانچ سات فوجی چیک کرنے کی غرض سے بھیجے جاتے تھے انہوں نے آدھے راستے سے واپس آنا اور رپورٹ دینا شروع کر دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔۔۔ پھر یہ All Okایک معمول بن گیا۔ بعض گشتیں چند گز دور جا کر واپس آ جاتیں اور بعض بالکل ہی نہ جاتیں۔ ستم یہ ہوا کہ افسروں نے بھی اس معمول کو قبول کرکے چوکسی نرم کر دی۔ دشمن (پاکستان) تاک میں تھا۔ وہ بھی ہر سال چیک کیا کرتا کہ اس کا دشمن (بھارت) اپنے ان مورچوں کو چیک کرنے آتا ہے یا نہیں۔

اور جب ’پاکستانی دشمن‘‘ کو یقین ہو گیا کہ بھارتی فوج نے چوکسی نہ صرف نرم کر دی ہے بلکہ اس کو فراموش بھی کر دیا ہے تو کارگل جنگ کی پلاننگ شروع کر دی گئی۔ اس کی جو تفصیل بعد از جنگ ’’سبرامینیم کمیٹی‘‘ نے دی اور پاکستانی ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی وہ یہی حقیقت تھی کہ کارگل اور دراس کی ان بلندیوں کو انڈین آرمی کئی برسوں سے درخورِ توجہ نہیں گردان رہی تھی اور مقررہ SOPs سے انحراف کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔

ہم جانتے ہیں کہ SOPs کی اس ایک معمولی لغرش نے دونوں جوہری ممالک کو جوہری جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔۔۔ پلواما کا یہ واقعہ SOPs سے چشم پوشی ہی کی وجہ سے پیش آیا۔ اور یہ کوئی نئی اور انہونی بات نہیں۔ یہ لغرشیں (Lapses) بظاہر معمولی ہوتی ہیں لیکن انجام کار بھیانک نتائج کی حامل بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کو ابتدا ہی میں روکنا چاہیے۔ بقول شاعر:

پھوٹتا چشمہ سلائی سے بھرو

بڑھ گیا تو شہر دیتا ہے ڈبو

17فروری کے NDTV میں وکرم سود کا ایک بیان نشر کیا گیا۔ وکرم سود ’را‘ (RAW) کے ایک سابق چیف ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد (دکن) میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پلواما واقعہ پر جو تبصرہ کیا ہے۔وہ چشم کشا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ’’مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ پلواما میں ہوا کیا ہے۔ لیکن اس طرح کا سانحہ بغیر سیکیورٹی لغزش کے نہیں ہوتا۔

یہ لغرش کہیں نہ کہیں ضرور سرزد ہوئی ہے۔ یہ بات عیاں ہے کہ اس سانحے میں ایک سے زیادہ اشخاص شریک تھے۔ ان میں سے کوئی تو ہو گا جس نے بارود اکٹھے کئے ہوں گے، کسی نے اس کا مرکب بنایا ہو گا، کسی نے وہ کار کہیں سے لی ہو گی جس میں یہ بارود لے جایا گیا۔۔۔ یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو CRPF (سنٹرل ریزرو پولیس فورس) کی گاڑیوں (کانوائی) کا علم ہو گا کہ وہ کب موو ہوئیں‘‘۔

جمعرات (14فروری 2019ء) کو یہ کانوائی جس پر پلواما کے نزدیک حملہ ہوا اس میں 78گاڑیاں تھیں اور یہ جموں،سری نگر ہائی وے پر جا رہی تھیں۔

دریں اثناء ایک 22سالہ نوجوان نے اپنی کار فوجی کانوائی سے ٹکرا دی جس میں 60 کلو گرام بارود (RDX) بھرا ہوا تھا۔ حیدرآباد (دکن) کی اس تقریب میں کسی نے وکرم سود سے سوال کیا: ’’انڈیا کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جو وہ پاکستان کے خلاف بروئے عمل لا سکتا ہے؟‘‘۔۔۔ اس کے جواب میں وکرم سود نے کہا: ’’یہ کوئی باکسنگ کا میچ نہیں کہ ایک طرف سے آپ مکّا ماریں اور اگلے ہی لمحے دوسری طرف سے اس کا جوابی مکّا آ پڑے۔ اور جیسا کہ ہمارے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے انڈیا اپنے وقت، اپنے چوائس اور اپنی آسانیاں دیکھے گا اور جواب دے گا۔یہ جواب آج یا آنے والے کل میں نہیں دیا جائے گا۔‘‘

پاکستان کی طرف سے ہماری وزارت خارجہ نے افریقی اور شنگھائی کو آپریشن آرگنائزیشن (SCO) کے ممالک کو اس واقعہ پر بریفنگ دی ہے اور کہا ہے کہ انڈیا بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اس حملے کا الزام پاکستان کے سر تھوپ رہا ہے۔ اگر انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو برسرِعام آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج صبح ہی کوئی حادثہ ہو جائے اور آج دوپہر اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا جائے۔

ٹائمز آف انڈیا نے اسی روز (14فروری) اس حملے میں جیشِ محمد کو انوالو کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ آئی ایس آئی (ISI) کے رول کو بھی اس سے منسلک کر دیا۔ CIA کے ایک سابق تجزیہ کار بروس ریڈل نے تو یہاں تک فرما دیا ’’جیشِ محمد نے اس حملے کی جو حامی بھری ہے اس سے ISIکا رول نمایاں ہو گیا کہ اس نے اس حملے کے ماسٹر مائنڈز کو تمام تر سپورٹ فراہم کی ہے!‘‘۔۔۔ بروس ریڈل نے CIA میں 30سال تک کلیدی عہدوں پر کام کیا اور نصف درجن سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے۔ اس کی ایک تازہ ترین کتاب ’’کینیڈی، تبت اور انڈیا چائنا وار‘‘ کے عنوان سے آج بھی میرے زیرِ مطالعہ ہے۔

اس کی تحریروں میں بڑی جان ہوتی ہے۔ اندازِ بیان بہت شُتہ ادب کی چاشنی میں سمویا ہوا اور لسانی اعتبار سے حد درجہ قابلِ ستائش ٹھہرتا ہے۔۔۔ لیکن میں حیران ہوں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تجزیئے کا انتظار کئے ISI پر الزام لگا رہا ہے۔۔۔ تاہم وہ پہلا امریکی نہیں جس نے بھارت کی طرف داری اور پاکستان پر بلاوجہ الزام دھرنے کی حرکت کی ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک غلط فہمی

کل اسی اخبار میں میرا جو کالم شائع ہوا اس میں اکرم چودھری کے نام نے کافی اشتباہ پیدا کر دیا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ دراصل یہ دو حضرات ہیں جن کے نام اکرم چودھری ہیں۔ ایک سرگودھا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں اور دوسرے اسی یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کے سابق CEO ہیں۔ یہ پلی بارگین جس اکرم چودھری نے نیب کے ساتھ کی ہے وہ لاہور کیمپس والے اکرم چودھری ہیں، سرگودھا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نہیں۔ میں نے اپنے کالم کی اساس ڈان کی جس خبر پر رکھی تھی اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اکرم چودھری سرگودھا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، (ان کا تعلق لاہور کیمپس سے نہیں)۔۔۔ میں اس خبر کا تراشا قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ تھا:

The Nab has entered into a Plea bargain with former Vice Chancellor of the Sargodha University۔۔۔ According to an official` former VC Muhammad Akram and two others agreed to deposit over 110 million to the exchequer in Plea Bargain.

میرے خیال میں جناب اکرم چودھری کو اخبار ڈان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے یا اخبار کی انتظامیہ کو ’’حرفِ اعتذار‘‘ شائع کرنا چاہیے۔

مزید : رائے /کالم