پشاور زلمی نے پی ایس ایل 5 کیلئے آفیشل ترانہ جا ری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز پشاور زلمی نے سیزن فائیو کیلئے اپنا آفیشل ترانہ جاری کر دیا ہے جس میں اداکارہ مہوش حیات اور ہانیہ عامر جلوہ گر ہوئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل میں شریک پشاور زلمی کا آفیشل ترانہ فورٹیٹوڈ پختون کور نے تیار کیا ہے جس کی ویڈیو میں پشاور زلمی کے نمایاں کھلاڑیوں کے ساتھ شوبز ستارے مہوش حیات اور ہانیہ عامر نے بھی پرفارم کیا ہے۔پشتو زبان میں بنائے گئے اس ریپ سونگ میں پاکستان اور کرکٹ سے محبت کے اظہار کیا گیا ہے۔

Zalmi by Fortitude - Pukhtoon Core ft Hania Amir and Mehwish Hayat | Peshawar Zalmi Official Anthem 2020 for #HBLPSLV https://t.co/OFy8ErF3e8#Zalmi #YellowStorm #TayyarHain pic.twitter.com/3FRvCYF7fD