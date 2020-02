بیورو کریسی کو سدھارنے کا نیا نسخہ بیورو کریسی کو سدھارنے کا نیا نسخہ

حکومت نے سول سرونٹس ایکٹ 1973ء کی شق 13 میں ترمیم کر دی ہے اور بیس سالہ سروس کے بعد اگلے گریڈ میں ترقی کو کارکردگی اور شفافیت سے مشروط کر دیا ہے۔ گویا اب سول سروس کے اعلیٰ ترین گریڈ صرف ان افسروں کو مل سکیں گے جن کا سروس ریکارڈ شاندار ہوگا اور ان کی عمومی شہرت عوام کو اذیت نہیں، ریلیف دینے والے افسر کی ہو گی۔ اس سے پہلے مروجہ نظام کے تحت اگلے گریڈ میں ترقی کے لئے صرف اے سی آر کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔

اے سی آر،جسے سالانہ خفیہ رپورٹ کہا جاتا ہے، بآسانی اے گریڈ میں لکھوائی جا سکتی ہے اور عام طور پر ذاتی مراسم کے تحت لکھی جاتی ہے، جس میں کارکردگی یا بری شہرت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار سی ایس ایس کر کے ملازمت حاصل کر لیتا ہے، اسے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے اس نے کرپشن اور عوام کے ناک میں دم کرنے کی پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کر رکھی ہو……کرنے کو تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ بڑا کام کر دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس عمل کو اقربا پروری، سیاسی مداخلت اور سفارشی کلچر سے بچا سکیں گے؟ کیا انہوں نے اسے میرٹ اور فول پروف بنانے کا بھی کوئی انتظام کیا ہے؟ ایک طرف اگر اس کے مثبت پہلو ہیں تو دوسری طرف منفی پہلو بھی ہیں، جب تک کسی افسر کی کارکردگی اور عمومی شہرت کو جانچنے کا کوئی شفاف نظام وضع نہیں کیا جاتا، اس نئے نظام میں بھی نقب لگتی رہے گی اور دائیں بائیں سے سیاسی اثر و رسوخ یا تگڑی سفارش رکھنے والے اپنی تمامتر نا اہلی اور خرابیوں کے باوجود ترقی پا جائیں گے۔

یہی کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ حکمرانوں کے قرب میں رہنے والے افسروں کو پُر کشش تعیناتیاں بھی ملیں اور انہیں ترقیاں بھی دی جاتی رہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا توڑ تلاش کر لیا جاتا ہے…… جو کاریگر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دیوار میں شگاف کیسے ڈالنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تبدیلی کو صرف بیورو کریسی پر تسلط حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے، ذاتی وفاداروں کی فوج تیار کی جائے اور جو ذاتی وفاداری کے دائرے میں آنے سے انکار کرے،اسے قربانی کا بکرا بنا کر پھینک دیا جائے۔ صرف شق میں تبدیلی کر کے اسے کارکردگی سے مشروط کرنے کی اضافت لگا کر افسروں کا قبلہ درست نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ”کارکردگی“ کی واضح تعریف نہیں کی جاتی اور اسے جانچنے کا دستاویزی طریقہ وضع نہیں کیا جاتا، بات ذاتی صوابدید تک ہی محدود رہے گی۔ یاد رہے کہ جو طریقہ پہلے سے رائج ہے، اس کے مطابق بھی ایک فل بورڈ بیٹھتا ہے، افسروں کی تربیت، تجربے اور کارکردگی کا جائزہ لے کر ان کے نام فائنل کرتا ہے، جو منظوری کے لئے وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں، اس نظام کے تحت بھی کئی افسر ترقی پانے سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اے سی آر مکمل نہیں ہوتی یا اے سی آر میں ان کے خلاف منفی ریمارکس ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی آڈٹ پیرے کی زد میں ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس سارے عمل کو شفاف اور اصلاحی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عموماً وہی افسر ترقی پانے سے رہ جاتے ہیں،جن کی تگڑی سفارش نہیں ہوتی۔

وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے اپنی مہم میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ وہ بیورو کریسی کو ٹھیک کریں گے۔ اسے سیاسی دباؤ سے آزاد کر کے عوامی خدمت کا ادارہ بنائیں گے…… اگر تو سول سروسز ایکٹ میں اس ترمیم کا مقصد یہی ہے تو بڑا احسن قدم ہے۔ بس خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ عمل ”آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا“ کے مصداق ثابت نہ ہو۔ یہ تماشا تو ہم اب بھی روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہر سرکاری افسر یہ تاثر ضرور دیتا ہے کہ اس سے بڑا قوم کا ہمدرد اور خدمت گار کوئی نہیں۔ فیلڈ میں تعینات ہونے والے افسروں کا تو یہ تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ان کے دروازے ہمیشہ اور ہر ایک کے لئے کھلے ہیں، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے دروازوں پر دربان بٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے…… Look Busy Do Nothing ……یعنی مصروف نظر آؤ چاہے کرو کچھ بھی ناں۔ ایسے کاریگروں سے حکومت کیسے بچے گی؟ یہ لوگ تو حکمرانوں کو بھی شیشے میں اتارنے کا ہنر جانتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکاری افسر عوامی نمائندوں کو خوش رکھنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں تاکہ اپنی عوام دوستی کے ڈنکے بجوا سکیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیورو کریسی میں بھی فوج کی طرز کا نظام رائج ہونا چاہئے، جہاں ایک مخصوص مرحلے سے گزرے بغیر کسی کو اگلا رینک نہیں ملتا اور اس میں اتنی شفافیت ہے کہ کوئی صلاحیت اور لیاقت کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتا۔ فوج کا نظام اس لئے کامیاب ہے کہ وہاں پروفیشنل کارکردگی ہی معیار ہے، جبکہ بیورو کریسی کا تعلق گورننس سے ہے، جس کا تعلق براہ راست عوام سے ہے۔ ممکن ہے ایک افسر قانون ضابطے بہت جانتا ہو، فائل ورک کا بھی ماہر ہو، وقت پر دفتر بھی آتاہو، کرپٹ بھی نہ ہو، لیکن اس کا عوام کے ساتھ رویہ منفی اور ظالمانہ ہو، عوام کو ریلیف دینے میں اسے تکلیف ہوتی ہو، اب ایسے افسر کو اس کی تمام تر تعلیم اور پیشہ ورانہ مہارت کے باوجود اچھا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسے ترقی تو کیا دینی ہے،نوکری سے نکال دینا چاہئے۔ بدقسمتی سے بیورو کریسی میں ایسے افسروں کی کمی نہیں جو خود کو اعلیٰ سمجھتے اور عوام کو کمتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ طاقتور حلقوں کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں اور بدلے میں عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نئے ضابطے میں اس پہلو کو بھی اہمیت دی گئی ہے، کیا اس کی بنیاد پر بھی افسروں کی ترقی یا تنزلی کرنے کا کوئی طریقہ رکھا گیا ہے؟

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں بیورو کریسی نے پہلی مرتبہ ٹریڈ یونین کا رویہ بھی اختیار کیا، حالانکہ سول سروسز ایکٹ میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ باقاعدہ غیر اعلانیہ قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی اور کام کرنا بند کر دیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں نیب کے خوف سے نجات دلائی جائے۔ اسے ”چور کی داڑھی میں تنکا“ کہتے ہیں۔ اگر کوئی افسر غلط کام نہیں کرتا اور قانون اور ضابطے میں رہ کر اپنے فرائض ادا کرتا ہے، خاص طور پر کرپشن کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوتا تو اسے نیب کا کیا ڈر ہے؟ مگر نہیں صاحب، حکومت کو مفلوج کر کے بالآخر ایک آرڈیننس جاری کروا لیا گیا کہ نیب کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ کیا سول سروسز ایکٹ میں ترمیم کا مقصد یہ تو نہیں کہ حکومت ایسے منہ زور افسروں کو اپنا ذاتی غلام بنانا چاہتی ہے،

ان کی ترقی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی کارکردگی کو حکومتی اہداف سے منسلک کرنا کہیں اس سارے عمل کی بنیاد تو نہیں؟ اس راز سے پردہ تو آہستہ آہستہ ہی اٹھے گا۔ بیورو کریسی کو بھی اب خود احتسابی کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ سرکاری افسر صرف ترقی پانے کے لئے اعلیٰ کارکردگی اور عوام سے حسن سلوک کا اظہار کریں۔ کیا از خود ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا،کیا انہیں قائد اعظمؒ کا فرمان بھول گیا ہے کہ وہ حکومت کے نہیں، ریاست کے ملازم میں۔ کیا انہیں قوم کی خدمت ترقی کے لالچ میں کرنی چاہئے یا فرض سمجھ کر ……عوام آج بھی اچھے افسروں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں …… بیورو کریٹس عوام کا دل جیتنے کی بجائے ان سے نفرت کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ واصف علی واصف نے کیا خوب کہا تھا کہ ”اگر اختیار والوں کو دل جیتنے کی لذت کا علم ہو جائے تو اختیار کی بجائے بے اختیاری کی دعا کریں“۔

