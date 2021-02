افغانستان کا حل عسکری نہیں ، ڈائیلاگ ہیں: وزیراعظم عمران خان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل عسکری نہیں بلکہ علاقے دیرینہ مسائل کا واحد حل سیاسی طور پر مذاکرات میں وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ معاشی ترقی، علاقائی تجارت اور بہتر رابطوں کو فروغ دیا جائے۔

پرائم منسٹر کی آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے افغان مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ احمد ولی مسعود کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ، افغانستان میں قیام امن کے لئے اٹھائے والے اقدامات کے دیرپا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے جامع سیاسی حل کے لیے افغان قیادت کو تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا ہو گا، اب وقت آ گیا ہے کہ معاشی ترقی، علاقائی تجارت اور بہتر رابطوں کو فروغ دیا جائے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے برادرانہ تعلقات مشترکہ تاریخ ، مذہب، ثقافت اور روایات کے امین ہیں۔انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن سے خطے میں خوشحالی اور استحکام آئے گا، پاکستان وہ ملک ہے جو افغان امن و امان سے متاثر ہوتا ہے لہذا ان کا ملک افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ متمنی رہا ہے۔

وزیراعظم نے افغان مزاحمتی تحریک کے دوران احمد شاہ مسعود مرحوم کی نمایاں کردار کا بھی ذکر کیا۔ ملاقات میں وزیراعظم افغان وفد کو پاک افغان آسان ویزہ کی سہولتوں اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں ترقی اور انسانی وسائل کے فروغ کیلئے تعاون جاری رکھے گا۔

He stressed that the Intra-Afghan Negotiations provided a historic opportunity which must be seized by the Afghan leadership to achieve an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement.