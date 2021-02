وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی کا بھی اقامہ نکل آیا ، سینئر صحافی نے تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سینئر صحافی عمر قریشی نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیاہے کہ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی تابش گوہر بھی اقامہ ہولڈر نکلے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق عمر قریشی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے حکومتی دستاویز کی تصویر جاری کی جس کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ” توانائی کے معاملات پر وزیراعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر بھی اقامہ رکھتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ان کے پاس متحدہ عرب امارات کا رہائشی ویزا ہے جو کہ ان کے پاس 1999 سے ہے ۔“

When a member of the cabinet in a PTI Govt has an iqama it’s fine

But when Khawaja Asif or Ahsan Iqbal have one that’s terrible and they must be barred from holding public office pic.twitter.com/SjAlxzyTk1