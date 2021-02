کو ہ پیما علی سدپارہ کی موت ، جہانگیر ترین نے پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین نے پاکستانی کو ہ پیما علی سدپارہ کی موت کی خبرپر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق جہانگیر ترین کا ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہناتھا کہ ساجد علی سدپارہ کی جانب سے والد علی سدپارہ کی موت کی تصدیق کے بعد اب جہانگیر ترین نے پیغام جاری کر دیاہے جس میں ان کا کہناتھا کہ علی صد پارہ کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا ،وہ پاکستان کے حقیقی ہیرو تھے ، میرا دل علی سدپارہ کی فیملی کے ساتھ ہے ،اللہ تعالیٰ علی سدپارہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو حوصلہ عطا فرمائے ، آمین ۔

Deeply saddened at the death of Ali Sadpara. He was a real hero of Pakistan. My heart goes out to his family. May Allah give him the highest ranks in heaven & may He give strength to the bereaved family. Ameen.