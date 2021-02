کیا آپ کو معلوم ہے کہ زارا نعیم کس معروف ترین سابق پاکستانی کھلاڑی اور ایمپائر کی بھتیجی ہیں ؟جان کر آپ بھی بے حد خوش ہوں گے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی بیٹی زرانعیم ڈار نے اے سی سی اے میں پوری دنیا میں ٹاپ کر کے ملک کا نام روشن کر دیاہے اور ساتھ ہی اپنی فیملی کا سر بھی فخر سے بلند کر دیاہے ، آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہو گی کہ وہ نوجوان لڑکی زارا نعیم کوئی نہیں بلکہ پاکستان کی شان اور عالمی شہرت یافتہ ایمپائر علیم ڈار کی بھتیجی ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کی اس کامیابی پر ویڈیو پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق علیم ڈار نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اپنی بھتیجی کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک کیلئے کوئی بھی ریکارڈ بنانا کسی بھی بچے کیلئے بہت بڑی بات ہوتی ہے ، اللہ کا شکر ہے کہ ایمپائرنگ کے شعبے میں اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہاہوں اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ مزید ریکارڈ بنیں گے ، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میری بھتیجی زارا نعیم ڈار نے اے سی سی اے میں پوری دنیا میں ٹاپ کیاہے ، سب سے زیادہ نمبر حاسل کیے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے ، یہ ہماری فیملی کیلئے بڑی عزت کی بات ہے ،کسی بھی فیملی کیلئے بڑی عزت کی بات ہو تی ہے ۔

علیم ڈار نے کہا کہ زارا کی طرح پاکستان کے تمام نوجوانوں کو اپنے اپنے شعبوں میں کام کرکے پاکستان کا نام مزید روشن کرنا چاہیے۔واضح رہے کہ زارا نعیم کا تعلق پاکستان کے فوجی گھرانے سے ہے اور وہ تین بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔

Striving my best to keep your legacy alive uncle. Thank you for this. Means a lot ❤️#PrideofPakistan #AleemDar pic.twitter.com/I7k1ed36y7