فواد چودھری سے معافی مانگنے کا مطالبہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا لیکن کیوں؟ وجہ بھی سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری سے معافی مانگنے کا مطالبہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور اب اس کی وجہ بھی سامنے آگئی ، وہ دراصل اس گروپ میں شامل تھے جس نے مسجد وزیر خان کے گیٹ کے سامنے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالاتھا، ان کی تصاویر سامنے آئیں تو سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونیوالی تصاویر میں فوا دچودھری کے ہمراہ اداکار شان شاہد اور گلوکار علی ظفر کو بھی دیکھا گیا۔

تصویر شیئرکرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ " وزیر خان مسجد کی بے ادبی پر فواد چودھری کو شرم آنی چاہیے "۔

Shame on Fawad Chaudhry for disrespecting Wazir Khan mosque #FawadChaudhrymuafimango #MasjidWazirKhan #WazirKhanMosque pic.twitter.com/stXaIcwnBl

رائو نے لکھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں، عمران خان کی ریاست مدینہ پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔

A huge Question on the Riyast e Madina of Imran Khan? #FawadChaudhryMuafiMango #FawadDabbu pic.twitter.com/SuNubqpH3N

This is the federal Minister of Islamic Republic Pakistan.

ایک اور صارف نے لکھا کہ میں تحریک انصاف کا سپورٹر لیکن اس شخص سے بہت نالاں ہوں، وہ ہمیشہ غلط ہی کرتا ہے ، عمران خان کو اس شخص کو وزارت سے ہٹانا چاہیے ۔

I am a supporter of PTI, but I am very much annoyed with this man.

He always do such bad things.

Imran khan Should remove this Person from ministry. #FawadChaudhryMuafiMango pic.twitter.com/r11zyiFYHg