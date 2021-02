خود سے منسوب جعلی فحش ویڈیو، اداکارہ مہوش حیات نے بڑا اعلان کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے خود سے منسوب جعلی فحش ویڈیو کے معاملے پر قانونی کارروائی کا اعلان کردیا۔

ٹوئٹر پر ایک خاتون صحافی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مہوش حیات نے کہا کہ ان کے خلاف طویل عرصے سے مہم چلائی جا رہی ہے لیکن اس بار تو حد ہی کردی گئی ہے، اس لیے انہوں نے قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کی ٹیم اس کیس پر کام کر رہی ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کراتی ہیں کہ پاکستان کی بہتری کیلئے کام کرتی رہیں گی۔

Thank you @javerias for saying it how it is .This has been going on for far too long. This time it is one step too far. My legal team is on the case. Rest assured I will continue working for the betterment of my country. ???????? https://t.co/tfl1VCt3Ex