ڈسکہ الیکشن میں بد ترین پولیس گردی، انتہائی شرمناک ویڈیو سامنے آگئی

ڈسکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 75 کے ضمنی الیکشن میں متعدد مقامات پر بدنظمی کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں ، کئی مقامات پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو افراد جان کی بازی ہار ے جبکہ بعض مقامات پر پولیس کی جانب سے ووٹرز پر تشدد کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں۔

مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری پولنگ سٹیشن کے گیٹ پر موجود ہے، گیٹ کو ووٹرز کیلئے بند کرکے ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے لکھا ’ پولیس کا ڈسکہ کلاں پولنگ سٹیشن میں ووٹرز پر بدترین لاٹھی چارج، پولیس عوام کی ملازم ہے یا پی ٹی آئی کی؟‘

ایک اور ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پولنگ سٹیشن کا دروازہ بند ہونے کے باعث مسلم لیگ ن کے ووٹرز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔

PMLN voters in Daska lose patience, protest & break down doors of a polling station after being made to wait for hours as polling time draws to an end. Sharam kero. pic.twitter.com/nwFJ3q1LBc