مریم نواز نے مبینہ دھاندلی کی ویڈیوز جاری کردیں

ڈسکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز شریف نے ڈسکہ اور وزیر آباد میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے بے ضابطگیوں کی متعدد ویڈیوز جاری کرتے ہوئے حکومت پر دھاندلی کا الزام عائد کردیا ہے۔

He was caught red handed. PMLN workers did not allow him to escape. Rangers also present. pic.twitter.com/rEhf5gS8su

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز شریف کی جانب سے متعدد ویڈیوز جاری کی گئی ہیں ،جس میں اُن کا کہنا ہے کہ وزیر آباد میں ہمارے لوگوں نے پریزائڈنگ افسر کو ورچوئل یونیورسٹی پولنگ سٹیشن سے پولنگ بیگ لیکر بھاگتے ہوئے پکڑا ہے،بیگ کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے۔پریزائڈنگ افسر کو ڈسڑکٹ ریٹرنگ افسر کے حوالے کردیا گیا ہے۔

Our people caught Presiding Officer of Virtual University Polling Station Wazirabad running away with polling bag, the seal of which was broken. He has been brought before DRO. pic.twitter.com/bhCuEQdgN1