ڈسکہ اور گوجرانوالہ میں حکومت کی نتائج روک کر اپنے امیدواروں کو جتوانے کی کوشش؟ تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آگیا

ڈسکہ، گوجرانوالہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 75 ڈسکہ اور پی پی 51 وزیر آباد میں نتائج روکے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔

صحافی طلعت حسین کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈسکہ اور گوجرانوالہ میں رزلٹ روک کر 2018 کے کرتوتوں کا آغاز کردیا گیا ہے۔ پولیس اور ’دوسرے ‘ عناصر سرگرم ہوچکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو نوشہرہ ہار گئے ہیں وہ اب پنجاب میں ہار کو جیت میں بدلنے پر مصر ہیں۔

دوسری جانب مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ این اے 75 اور پی پی 51 کے رزلٹ روک دیے گئے ہیں ، ایک گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا لیکن نتائج موصول نہیں ہو رہے ، یہ 2018 کی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔

Results of both NA 75 and PP 51 have stopped coming for more than an hour now... Replay of 2018

مریم نواز نے ایک اور ٹویٹ میں ان لوگوں کو دھمکی دی جو مبینہ طور پر نتائج تبدیل کر رہے ہیں اور کہا کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔

I want to warn all those who have stopped the results from Daska & Wazirabad and are trying to change the results, that THIS IS GOING TO COST YOU BIG TIME.