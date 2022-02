وزیراعظم کا بالآخر ملک میں مہنگائی ہونے کا اعتراف، صحافیوں کو بھی نصیحت کردی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے ملک میں مہنگائی کا اعتراف کرلیا اور کہا کہ ہمارے صحافی عوام کویہ بھی بتائیں کہ مہنگائی کیوں ہے، کورونا کی وجہ سے سپلائی لائن متاثر ہوئی اور چیزیں مہنگی ہو گئیں۔

منڈی بہائو الدین میں جلسے سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی شک نہیں مہنگائی ہے، اس لیے سارا وقت یہی سوچتا ہوں کہ عوام کیلئے کیا کروں۔

جیو نیوز کے مطابق وزیراعظم کاکہنا تھا کہ آج سے آٹھ نو ماہ پہلے پیٹرول 40 ڈالر پر تھا جو اب 90 ڈالر تک جا پہنچا ہے لیکن ہماری کوشش ہےکہ آپ پر بوجھ کم کریں اور آپ پر مزید بوجھ نہ آئے۔

