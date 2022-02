’’پی سی بی بی مجھ سے جھوٹ بولتا رہا ‘‘جیمز فالکنر نے ناراض ہو کر پی ایس ایل چھوڑنے کا اعلان کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) شائقین کرکٹ کیلئے افسوسناک خبر آ گئی ہے کیونکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم میں شامل آسٹریلوی کھلاڑی نے پی سی بی کے رویے پر ناراضگی کا اظہا رکرتے ہوئے پی ایس ایل سیزن 7 چھوڑ کر جانے کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق جیمز فالکنر نے ٹویٹر پر پیغا م جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے پاکستانی کرکٹ فینز سے معافی چاہتاہوں ، بدقسمتی سے مجھے آخری دو میچز سے قبل ہی پی ایس ایل چھوڑ کر جانا ہو گا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ میرے ساتھ پیسوں کے معاملے پر کیئے گئے معاہدے کی پاسدار ی نہیں کر رہاہے ، میں پورا وقت یہاں رہا اور وہ مجھ سے مسلسل جھوٹ ہی بولتے رہے ۔

1/2

I apologise to the Pakistan cricket fans.

But unfortunately I’ve had to withdraw from the last 2 matches and leave the @thePSLt20 due to the @TheRealPCB not honouring my contractual agreement/payments.

I’ve been here the whole duration and they have continued to lie to me.