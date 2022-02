آسٹریلوی کرکٹر فالکنر کے احتجاج کا معاملہ، پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائزز نے بڑا فیصلہ کرلیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) سیون میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے آل راونڈر جیمز فالکنر کے احتجاج کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل فرنچائزز نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔

جیو نیوز کے صحافی عرفہ فیروز کے مطابق بورڈ اور پی ایس ایل فرنچائزز نے فیصلہ کیا ہے کہ جیمز فالنکر کو اب کوئی بھی ٹیم ڈرافٹ میں شامل نہیں کرے گی۔جیمز فالکنر مبینہ طور پر رقم کی ادائیگی کے معاملے پر پی ایس ایل چھوڑ کر اپنے ملک روانہ ہوگئے ہیں۔

PCB and all six franchises have made an official decision NOT to include James Faulkner in drafts of Pakistan Super League anymore. #HBLPSL7