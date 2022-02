ٹاس کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے اہم کھلاڑی انجری کا شکار  ہوکر میچ سے باہر ہوگئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)اسلام آباد یونائیٹڈ کے فاسٹ باولر حسن علی انجری کا شکار ہوکر میچ سے باہر ہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق حسن علی ٹاس کے بعد انجری کا شکار ہوئے،حن علی کی جگہ مرچنٹ لیج کو ٹیم میں شامل کرلیا گیا ہے۔لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے متبادل کھلاڑی شامل کرنے کی اجازت دی۔اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان، فاسٹ باولر ذیشان ضمیر اور اوپننگ بلے باز کولن منرو انجری کا شکار ہوچکے ہیں۔

Hassan Ali developed an injury after the toss and we had no choice but to replace him with another player.

We are deeply thankful to @iShaheenAfridi and the @lahoreqalandars for their #SpiritOfCricket and allowing us to play Marchant de Lange instead.#UnitedWeWin #HBLPSL7